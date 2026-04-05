La partita tra Venezia e Juve Stabia si disputerà lunedì alle 15:00, valida per la trentatreesima giornata di Serie B. Si tratta di un incontro in cui le due squadre si sfideranno sul campo, con le probabili formazioni e le statistiche delle ultime partite già disponibili. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire la sfida in tempo reale.

Venezia-Juve Stabia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. È un ritmo infernale quello del Venezia di Giovanni Stroppa: dallo scorso novembre i lagunari hanno incassato una sola sconfitta in campionato e nell’ultimo turno è arrivato l’ottavo risultato utile consecutivo nello scontro diretto con il Monza. (Instagram veneziafc) – Ilveggente.it In Brianza, due settimane fa, l’attesa sfida tra la prima e la seconda della classe è terminata 1-1, con il capitano biancorosso Pessina che, trasformando un calcio di rigore ad inizio ripresa, ha replicato al vantaggio di Haps. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Venezia-Juve Stabia: in questa statistica nessuno ha fatto meglio

Napoli, statistica a sorpresa: solo la Juve ha fatto meglio!Il Napoli, nonostante le difficoltà legate agli infortuni continua a confermare la propria vocazione offensiva anche in questa stagione I numeri...

Pronostico Fiorentina-Inter, calci piazzati decisivi? Attenzione a questa statisticaFiorentina-Inter è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili...

Temi più discussi: Pronostico Venezia-Juve Stabia: analisi, quote e consigli; Pronostici Venezia-Juve Stabia: Statistiche, Dove in TV 06.04.2026 Serie B; quote Venezia Juve Stabia: il pronostico sui lagunari; Venezia vs Juve Stabia Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie B 06-04-2026.

Venezia-Juve Stabia, il pronostico sorride ai lagunari ma occhio alla comboDue partite a Pasqua, le altre otto a Pasquetta. Ecco così distribuito il menù delle Feste, con la capolista in campo lunedì alle 15. Ecco il pronostico di Venezia-Juve Stabia. tuttosport.com

Pronostico Venezia vs Juve Stabia – 6 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Venezia e Juve Stabia, in programma il 6 Aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Pierluigi Penzo, promette un confronto denso di tattica e ... news-sports.it

Dall'obiettivo play off con la Juve Stabia alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. Mister Ignazio Abate assolve i suoi amici Gattuso e Buffon e carica i suoi calciatori per la sfida di Venezia. Articolo al primo commento - facebook.com facebook