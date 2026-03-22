Pronostico Fiorentina-Inter calci piazzati decisivi? Attenzione a questa statistica

Domenica alle 20:45 si svolge la partita tra Fiorentina e Inter, valida per la trentesima giornata di Serie A. La sfida si gioca allo stadio locale e vede le due squadre affrontarsi in un match che potrebbe essere deciso dai calci piazzati, secondo alcune statistiche recenti. Sono state diffuse notizie sulle probabili formazioni, con attenzione anche alla diretta tv e allo streaming.

Fiorentina-Inter è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’Inter capolista scenderà in campo per ultima nella giornata che precede la sosta per le nazionali, particolarmente importante per gli azzurri di Gennaro Gattuso, che si giocano il Mondiale nei playoff. La squadra di Cristian Chivu, dunque, dovrà fare i conti con la pressione, conoscendo già i risultati delle altre. Il Napoli, ad esempio, sta continuando a vincere ed il successo di venerdì scorso con il Cagliari gli ha permesso di portarsi a -6 dai nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Inter, calci piazzati decisivi? Attenzione a questa statistica Articoli correlati Milan, serve attenzione sui calci piazzati. Nessuno meglio dell’Inter da palla inattivaIn vista del derby di domani sera, ecco alcuni dati da calcio piazzato che preoccupano il Milan di Massimiliano Allegri. Leggi anche: Napoli-Lecce diretta: la sblocca Siebert, ancora decisivi i calci piazzati Una selezione di notizie su Pronostico Fiorentina Inter calci... Temi più discussi: Fiorentina-Inter pronostico risultato IA 30ª giornata Serie A; Pronostico Fiorentina-Inter | Serie A 2025/26; Pronostico Fiorentina-Inter, quote 30ª giornata Serie A 2025/26; Fiorentina-Inter pronostico e quote, la chicca dell'esperto. Fiorentina-Inter, quote e pronostico: in gioco il numero di reti totali al FranchiChivu vuole ripartire in casa dei viola, reduci dal poker rifilato alla Cremonese a cui ha fatto seguito la vittoria in Conference League a spese del Rakow ... tuttosport.com Fiorentina-Inter, il pronostico secondo la nostra intelligenza artificialeFiorentina-Inter pronostico risultato IA 30ª giornata Serie A: quote analisi statistiche precedenti intelligenza artificiale ... gazzetta.it FIORENTINA VS INTER qualè il tuo pronostico #fiorentina #inter #fiorentinainter #calco facebook Due squadre, due obiettivi opposti, l'obbligo di non sbagliare Tra le gare del 30ª giornata di #SerieA, quella del Franchi tra #Inter e #Fiorentina è una delle più interessanti Ma come finirà Ecco il nostro pronostico tinyurl.com/2rfx62jx#artic… x.com