Sabato si gioca la partita tra Amburgo e Hoffenheim, valida per la trentunesima giornata di Bundesliga. L’incontro si terrà in mattinata e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni sono ancora da definire, ma entrambe le squadre arrivano con obiettivi chiari. I precedenti tra le due compagini mostrano una certa parità, e il risultato potrebbe influenzare la posizione in classifica di entrambe.

Amburgo-Hoffenheim è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Probabilmente quello che sta vivendo l’Amburgo è il momento più complicato della propria stagione. Una squadra che non vince da cinque partite e che ha visto ridotto il vantaggio rispetto alla zona salvezza. Rimane comunque una squadra che ha poche possibilità di retrocedere, ma sarebbe opportuno tornare a fare punti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma non è questo il match adatto, parliamoci chiaro. Per un semplice motivo: l’Hoffenheim è una squadra in forma, che viene da una bella vittoria sul Dortmund, che ha vinto gli ultimi due scontri diretti, e che sogna anche di prendere il quarto posto che vorrebbe dire Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Amburgo-Hoffenheim: terza vittoria di fila

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