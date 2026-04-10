Dopo aver ottenuto una vittoria in trasferta contro Pisa, la squadra di casa si prepara ad affrontare il Verona, che si trova all’ultimo posto in classifica. La partita si svolge allo stadio locale, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche. L’allenatore cerca di migliorare la posizione in classifica, mentre il Verona tenta di uscire dalla zona retrocessione.

La squadra granata, dopo il successo conquistato a Pisa, riceve l'altra squadra che occupa il fondo della classifica: l'occasione è buona per centrare il tris Il Torino nella trentaduesima giornata di campionato può uscire definitivamente dalla zona che può creare preoccupazione: battendo il Verona, infatti, allungherebbe il suo vantaggio in classifica premiando la scelta del cambio di panchina tra Baroni e D'Aversa. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Verona in programma sabato 11 aprile alle ore 15. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il Torino, grazie al successo per 1-0 a Pisa con un gol di Adams nel finale, si è portato in dodicesima posizione con 36 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Verona, D'Aversa va a caccia della terza vittoria di fila in casa: il pronostico

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