L'incontro tra Amburgo e Bayer Leverkusen si svolge come recupero della diciassettesima giornata di Bundesliga. La partita si gioca in una data ancora da definire e sarà trasmessa su piattaforme televisive e online. Entrambe le squadre vogliono ottenere i tre punti per migliorare la loro posizione in classifica. Il match rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni in questa fase del campionato.

Amburgo-Bayer Leverkusen è un recupero della diciassettesima giornata di Bundesliga: dove vederla, formazioni e pronostico Questo recupero della giornata numero 17 della Bundesliga potrebbe aprire degli scenari interessanti per il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un piazzamento europeo per la prossima stagione. L’Amburgo invece, con i suoi 26 punti, cerca invece dei punti pesantissimi per la salvezza anche se ci sono diverse squadre in mezzo rispetto al posto che vorrebbe significare lo spareggio per la permanenza. I padroni di casa nell’ultimo weekend hanno sì perso contro il Lipsia ma hanno dimostrato di essere vivi. Una sconfitta immeritata andando ad analizzare i numeri del match, ma gli ospiti hanno messo in campo quell’esperienza ma soprattutto quelle qualità tecniche che nel calcio fanno sempre la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Amburgo-Bayer Leverkusen: arriva la terza di fila

