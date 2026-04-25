Project Helix | Microsoft riconsidera l’apertura agli store esterni
Microsoft sta valutando di riaprire le porte a store esterni nel suo progetto Project Helix, con l'obiettivo di integrare piattaforme come Steam ed Epic Games. La decisione arriva dopo aver analizzato le modalità di distribuzione e vendita dei giochi, con l'intento di offrire agli utenti più opzioni di accesso ai contenuti digitali. La riconsiderazione riguarda principalmente la possibilità di collegare direttamente i negozi di terze parti al sistema di gestione delle applicazioni.
? Cosa sapere Asha Sharma riconsidera l'integrazione di Steam ed Epic Games nel nuovo Project Helix.. La nuova strategia Microsoft Gaming potrebbe modificare la roadmap tecnologica prevista per il 2025.. Asha Sharma, la nuova guida di Microsoft Gaming, ha delineato oggi nuovi orizzonti per Project Helix, suggerendo che le strategie per l’integrazione di store esterni come Steam potrebbero cambiare rispetto ai piani tracciati nel 2025 da Jason Ronald. Durante un colloquio con Stephen Totilo, l’esponente della divisione videoludica di Redmond ha chiarito la propria posizione riguardo alle decisioni prese dalla precedente dirigenza. La gestione...🔗 Leggi su Ameve.eu
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