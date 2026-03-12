Xbox Project Helix | Microsoft svela i primi dettagli della prossima generazione

Durante la Game Developers Conference 2026, la divisione Xbox di Microsoft ha presentato i primi dettagli di Xbox Project Helix, il nuovo progetto hardware che punta a definire la prossima generazione di console. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sugli obiettivi del dispositivo, senza entrare in aspetti di design o di mercato. La conferenza ha coinvolto sviluppatori e rappresentanti della compagnia.

Durante il Developer Summit organizzato da Microsoft alla Game Developers Conference 2026, la divisione Xbox ha condiviso nuove informazioni su Xbox Project Helix, il progetto hardware destinato a definire la prossima generazione della piattaforma. Secondo quanto annunciato dall'azienda, le prime versioni alpha dell'hardware saranno inviate agli sviluppatori nel 2027, segnando l'inizio della fase concreta di sviluppo della futura console Xbox. A fornire i primi dettagli è stato Jason Ronald, vicepresidente della divisione next generation di Xbox. Ronald ha spiegato che Project Helix è stato progettato con l'obiettivo di unificare l'esperienza tra console e PC, riducendo la distanza tra i due ecosistemi.

