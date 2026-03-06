Project Helix | Microsoft annuncia la prossima generazione di Xbox

Microsoft ha annunciato ufficialmente Project Helix, la prossima generazione di Xbox. L'azienda ha dichiarato che la nuova console è attualmente in fase di sviluppo e rappresenta il primo passo pubblico verso l'evoluzione della piattaforma di gioco. Nessun dettaglio sui tempi di uscita o sulle caratteristiche tecniche è stato ancora comunicato.

L’annuncio rappresenta il primo passo pubblico verso la nuova generazione Xbox, suggerendo che Microsoft sta già lavorando attivamente alla prossima evoluzione della propria piattaforma di gioco. A parlare del progetto è stata Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming, che ha condiviso un messaggio sui social spiegando la direzione che l’azienda intende seguire con la nuova console. Nel suo intervento, Sharma ha spiegato che il team Xbox ha discusso dell’impegno dell’azienda nel rafforzare il brand e nel preparare il futuro della piattaforma, citando proprio Project Helix come il prossimo grande passo per Xbox. La dirigente ha inoltre sottolineato che la nuova console sarà progettata per offrire prestazioni di alto livello e garantire compatibilità con i giochi Xbox e PC. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Microsoft Announces Next-Gen Xbox: "Project Helix" Plays both Xbox and PC Games

