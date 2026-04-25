Proiezioni l' economia modenese cresce anche nell' incertezza globale Redditi in aumento e disoccupazione stabile

Secondo i dati diffusi dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena, l’economia locale continua a crescere anche in un contesto internazionale caratterizzato da incertezze. Le previsioni di Prometeia indicano un aumento dei redditi e una stabilità della disoccupazione nei prossimi anni. Nonostante il nuovo conflitto in Medio Oriente, non si registrano segnali di un peggioramento economico significativo sia a livello globale che a livello locale.

Il Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena ha elaborato i dati diffusi da Prometeia riguardanti le previsioni economiche per i prossimi anni: malgrado il nuovo conflitto in Medio Oriente, non si evidenzia un sensibile peggioramento economico sia a livello globale che locale.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Iran, Bankitalia: “L’incertezza rimane elevata per l’economia globale”La guerra in Medio Oriente non porta buone notizie, tanto meno sul lato economico-finanziario. Economia in provincia nel 2026, export in aumento e tasso di disoccupazione al 3,7%. Bassa la produttività per addettoI dati previsionali per il 2026 (Scenari Prometeia di gennaio), elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio economico e... Panoramica sull’argomento Si parla di: Proiezioni, l'economia modenese cresce anche nell'incertezza globale. Redditi in aumento e disoccupazione stabile; Ennesimo Film Festival 2026, Fiorano Modenese torna capitale internazionale del cortometraggio.