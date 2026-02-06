Economia in provincia nel 2026 export in aumento e tasso di disoccupazione al 3,7% Bassa la produttività per addetto

L’economia della provincia di Forlì-Cesena si mantiene in crescita nel 2026. Secondo le previsioni, il valore aggiunto aumenterà dello 0,9% all’anno, grazie anche all’export in forte aumento. Tuttavia, il tasso di disoccupazione si attesterà al 3,7%, mentre la produttività per addetto resta bassa. I dati sono stati elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna.

I dati previsionali per il 2026 (Scenari Prometeia di gennaio), elaborati dal Sistema camerale dell'Emilia-Romagna e dall'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, per la provincia di Forlì-Cesena rilevano un aumento annuo del valore aggiunto dello 0,9% (in termini reali), in linea rispetto a quanto previsto lo scorso ottobre (+1,0%), lievemente superiore alla variazione regionale (+0,8%) e nazionale (+0,7%). A livello settoriale si stima una crescita della ricchezza prodotta in tutti i macrosettori: Agricoltura (+0,3%), Industria (+0,4%), Costruzioni (+0,3%) e Servizi (+1,2%).

