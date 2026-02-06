Economia in provincia nel 2026 export in aumento e tasso di disoccupazione al 3,7% Bassa la produttività per addetto

Da cesenatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’economia della provincia di Forlì-Cesena si mantiene in crescita nel 2026. Secondo le previsioni, il valore aggiunto aumenterà dello 0,9% all’anno, grazie anche all’export in forte aumento. Tuttavia, il tasso di disoccupazione si attesterà al 3,7%, mentre la produttività per addetto resta bassa. I dati sono stati elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna.

I dati previsionali per il 2026 (Scenari Prometeia di gennaio), elaborati dal Sistema camerale dell’Emilia-Romagna e dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, per la provincia di Forlì-Cesena rilevano un aumento annuo del valore aggiunto dello 0,9% (in termini reali), in linea rispetto a quanto previsto lo scorso ottobre (+1,0%), lievemente superiore alla variazione regionale (+0,8%) e nazionale (+0,7%). A livello settoriale si stima una crescita della ricchezza prodotta in tutti i macrosettori: Agricoltura (+0,3%), Industria (+0,4%), Costruzioni (+0,3%) e Servizi (+1,2%).🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Forlì Cesena Provincia

La fotografia dell'economia in provincia a fine 2025: segno meno per il commercio al dettaglio, aumento dell'export

A fine 2025, l’osservatorio economico della Camera di commercio di Romagna presenta i dati sulla provincia di Forlì-Cesena.

Novembre 2025, calo del tasso di disoccupazione pari al 5,7%. Sale, invece, il tasso di inattività

A novembre 2025, l’Istat segnala un calo del tasso di disoccupazione al 5,7%, il livello più basso dal 2004.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Forlì Cesena Provincia

Argomenti discussi: Dall'export al turismo, l’andamento nel Piacentino: Crescita economica molto moderata; Provincia di Salerno, l’economia riparte dal lavoro: oltre 9mila assunzioni a gennaio, 27mila nel trimestre [infografiche]; Consumi in picchiata, Sondrio maglia nera in Lombardia nel 2025; Saldo positivo di sessanta imprese in provincia: nel 2025 segnali di vitalità tra servizi, edilizia e turismo.

economia in provincia nelAssicurazione auto, quanto abbiamo pagato nel 2025: i dati provincia per provinciaNel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’assicurazione auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti ... ravennatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.