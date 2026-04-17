Iran Bankitalia | L’incertezza rimane elevata per l’economia globale

La guerra in Medio Oriente continua a influenzare i mercati internazionali, mantenendo elevata l’incertezza sull’economia globale. La Banca d’Italia ha comunicato che le condizioni economiche mondiali restano instabili, con ripercussioni sui mercati finanziari e sui flussi commerciali. Le tensioni geopolitiche e i conflitti in corso contribuiscono a mantenere il clima di incertezza, influenzando le prospettive di crescita e di investimento a livello internazionale.

La guerra in Medio Oriente non porta buone notizie, tanto meno sul lato economico-finanziario. La tregua di 10 giorni tra Israele e Libano e la riapertura dello Stretto di Hormuz sembrano aver fatto rifiatare i mercati anche se l’incertezza per l’economia globale rimane elevata e la crescita mondiale si attenua. A farlo sapere è il bollettino di Bankitalia. “L’annuncio, l’8 aprile, di una tregua di due settimane ha determinato una riduzione temporanea dei prezzi di petrolio e gas naturale”, si legge nella nota. “Successivamente, l’incertezza sull’effettiva riapertura del transito marittimo nello Stretto di Hormuz e sulla solidità della tregua stessa ha nuovamente sospinto i prezzi energetici su livelli elevati.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Bankitalia: “L’incertezza rimane elevata per l’economia globale” Iran, Giannini: Italia fragile, previsioni drammatiche per l'economia Notizie correlate Incertezza globale e vincoli interni, quali prospettive per l’economia italiana? L’analisi di ZecchiniNegli ultimi giorni sono stati pubblicati da autorevoli istituti nazionali ed esteri diversi documenti ricchi di dati che aiutano a chiarire quali... La BCE mantiene i tassi invariati, ma segnala un’elevata incertezzaLa Banca centrale europea (BCE) ha deciso di mantenere invariato il tasso sui depositi al 2% per la quinta riunione consecutiva. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, l’economia italiana non si riprenderà prima del 2027: lo studio; Bankitalia: 'Con la guerra le imprese più pessimiste sull'economia'; Bankitalia: il conflitto in Iran affossa la fiducia (-47%), inflazione stabile - PPN ADI - Agenzia delle Infrastrutture; Bankitalia: lo shock energetico nel Golfo gela le imprese, ma tiene la scommessa sulla sostenibilità. Iran: Bankitalia, guerra ha aggravato quadro internazionale già fragileScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Bankitalia: marcato peggioramento attese imprese Italia da guerra IranRoma, 17 apr. (askanews) - Dopo il 28 febbraio, tra le imprese in Italia 'si è osservato un marcato peggioramento delle attese sulle ... notizie.tiscali.it #Trump "L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto di Hormuz è pienamente aperto e pronto per il transito completo. grazie". Così il Presidente degli #StatiUniti sul suo social Truth. facebook I legami economici tra Iran e Italia un tempo ammontavano a miliardi di euro all'anno; una cooperazione vantaggiosa per entrambi nei settori dell'energia e dell'industria. Oggi, questa grande capacità è in gran parte inutilizzata. Un ritorno alle interazioni econo x.com