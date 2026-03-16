Un nuovo riconoscimento è stato assegnato a un giocatore del Napoli, che ha ottenuto il titolo di miglior calciatore della Serie A nella passata stagione. Il premio si aggiunge agli altri riconoscimenti collettivi e individuali già conseguiti dalla squadra, tra cui lo scudetto. Il riconoscimento è stato consegnato recentemente, confermando l’eccellenza dell’atleta nel campionato italiano.

La passata stagione per il Napoli è stata un vero e proprio successo. Tanti i premi ricevuti dagli azzurri, a partire da quello collettivo dello Scudetto. In queste ore è stato assegnato anche il premio per il miglior preparatore atletico, vinto da Costantino Coratti preparatore degli azzurri. Napoli, Coratti miglior preparatore: i dettagli. In queste ore in casa Napoli è arrivato un nuovo premio. Costantino Coratti, collaboratore di Antonio Conte, è stato infatti premiato come miglior preparatore della stagione 20242025, vincendo il prestigioso premio ‘Cronometro d’oro’. Il preparatore azzurro è stato votato dai colleghi quale miglior professionista della passata stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, nuovo premio speciale per l’azzurro: è stato il migliore della Serie A

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