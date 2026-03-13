La medaglia speciale Un premio per i finisher della PistoiAbetone

A cento giorni dall'appuntamento, è stata svelata la medaglia 2026 della PistoiAbetone Ultramarathon, organizzata come di consueto dall'Asd Silvano Fedi assieme alla Provincia di Pistoia e ai Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano, con il patrocinio della Regione Toscana, che prenderà il via domenica 28 giugno. Chi taglierà il traguardo potrà aggiungere alla soddisfazione di aver compiuto una grande impresa, quella di indossare al collo un oggetto di grande pregio artistico, oltre che dall'elevato carico simbolico. Tutti i finisher riceveranno una medaglia in metallo dal colore bronzeo, disegnata dall'artista Anna Nigro, che traduce in forma artistica l'essenza di una delle ultramaratone più iconiche d'Italia.