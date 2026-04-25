Procura Usa | stop indagini su Powell

La procura negli Stati Uniti ha deciso di chiudere le indagini penali nei confronti di Jerome Powell, presidente uscente della Federal Reserve. La notizia è stata comunicata tramite un post su X, confermando l'archiviazione dell'inchiesta. La decisione mette fine a un procedimento avviato in precedenza, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sul processo.

Ieri è arrivata l'ufficialità - se così si può parlare di una notizia data su un post su X - dell'archiviazione dell'indagine penale contro Jerome Powell (in foto), presidente uscente della Federal Reserve. L'annuncio dato da Jeanine Pirro, procuratrice statunitense, non è però solo una notizia giudiziaria, ma l'ennesimo tassello di un mosaico politico molto complesso. Con la chiusura del fascicolo relativo agli sforamenti dei costi per la ristrutturazione della sede della Fed, pari a 2,5 miliardi di dollari, il Dipartimento di Giustizia rimuove l'ultimo vero ostacolo che separava Donald Trump dal suo obiettivo: portare Kevin Warsh alla guida della banca centrale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Procura Usa: stop indagini su Powell Notizie correlate La procura Usa chiude l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell. Via libera alla conferma di Warsh come successoreLa procura americana ha annunciato di voler abbandonare le indagini sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, finito nel mirino di Donald... Caso Epstein, la procura di Parigi apre due indagini su potenziali vittime francesiLa procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha invitato tutte le potenziali vittime francesi di Jeffrey Esptein a farsi avanti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Procura Usa: stop indagini su Powell; Chiusa l'indagine su Powell: si sblocca la nomina di Warsh alla guida della Fed; Usa, archiviata l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell; La procura abbandona le indagini sul presidente della Fed. Procura USA: stop indagini su PowellSpianata la strada per l’arrivo di Warsh ... msn.com La procura Usa chiude l’indagine sul presidente della Fed Jerome Powell. Via libera alla conferma di Warsh come successoreLa procuratrice federale Jeanine Pirro archivia il caso, rimuovendo l'ostacolo che bloccava la conferma del successore alla Fed ... ilfattoquotidiano.it Operazione antimafia Niscemi, il Procuratore De Luca: “Cosa Nostra usa regole antiche ma fa affari nuovi” Il procuratore durante la conferenza stampa ha spiegato che l'indagine si è concentrata sul business della raccolta degli oli vegetali esausti.... - facebook.com facebook Cosa unisce la guerra per procura alla Russia e quella all’Iran La strategia Usa per diventare hub energetico fossile, bilanciando il dominio cinese della filiera green. Ma c’è un rovescio della medaglia… Su @LaVeritaWeb x.com