Caso Epstein la procura di Parigi apre due indagini su potenziali vittime francesi
La procura di Parigi ha ufficialmente avviato due indagini sul caso Epstein, dopo aver scoperto che alcune potenziali vittime francesi sono state coinvolte. La procuratrice Laure Beccuau ha fatto appello a chiunque abbia subito abusi di farsi avanti, sottolineando l’importanza di fare chiarezza. Le indagini mirano a raccogliere prove e a identificare eventuali responsabilità all’interno del caso. La notizia arriva mentre si continua a indagare sui legami tra Epstein e alcune figure francesi.
La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha invitato tutte le potenziali vittime francesi di Jeffrey Esptein a farsi avanti. “Vogliamo stare al fianco di queste vittime. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni che vorranno rilasciare”, ha detto in un’intervista a Franceinfo. A tal fine, ha annunciato l’apertura di due “indagini quadro” presso la procura di Parigi. Le due “indagini quadro” si concentreranno su due aspetti distinti: uno relativo a reati di natura sessuale, che potrebbero essere classificati come tratta di esseri umani da parte di un gruppo organizzato, e l’altro riguardante potenziali ramificazioni economiche e finanziarie legate alla Procura Finanziaria Nazionale (PNF). 🔗 Leggi su Lapresse.it
Caso Epstein, indagini su Jack Lang e la figlia: a Parigi perquisito l’Istituto del mondo araboL’indagine su Epstein ha portato le autorità francesi a perquisire l’Istituto del mondo arabo a Parigi, coinvolgendo anche Jack Lang e sua figlia.
William e Kate rompono (parzialmente) il silenzio su Andrea e il caso Epstein: “I nostri pensieri alle vittime”Dopo settimane di silenzio, William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta del caso Epstein e delle accuse contro Andrea.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Epstein, perquisizioni a Parigi a carico di Jack Lang; Caso Epstein, la procuratrice Bondi in difficoltà al Congresso: Ghislaine Maxwell muoia in cella; Giustizia Brasile indaga sui legami con i file Epstein; Caso Epstein, indagini su Jack Lang e la figlia: a Parigi perquisito l'Istituto del mondo arabo.
Caso Epstein, la ricostruzione definitiva dello scandalo che ha incrinato l’élite mondialeChi era davvero Jeffrey Epstein? Dagli inizi a Wall Street al carcere nel 2019, fino ai nomi della lista desecretata tra 2024 e 2026. La ricostruzione completa del caso che continua a scuotere polit ... panorama.it
Il caso Epstein dall’inizio2005 La polizia di Palm Beach, in Florida, comincia a indagare dopo che alcune ragazze minorenni hanno raccontato di essere state pagate per dei massaggi nella villa… Leggi ... internazionale.it
Il caso #Epstein mette sempre più in difficoltà la Casa Reale britannica. Al centro delle ultime rivelazioni Sarah #Ferguson, ex duchessa di #York. #Tg1 Natalia Augias facebook
Il caso #Epstein mette sempre più in difficoltà la Casa Reale britannica. Al centro delle ultime rivelazioni Sarah #Ferguson, ex duchessa di #York. #Tg1 Natalia Augias x.com