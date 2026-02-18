caso epstein la procura di parigi apre due indagini su potenziali vittime francesi

La procura di Parigi ha ufficialmente avviato due indagini sul caso Epstein, dopo aver scoperto che alcune potenziali vittime francesi sono state coinvolte. La procuratrice Laure Beccuau ha fatto appello a chiunque abbia subito abusi di farsi avanti, sottolineando l’importanza di fare chiarezza. Le indagini mirano a raccogliere prove e a identificare eventuali responsabilità all’interno del caso. La notizia arriva mentre si continua a indagare sui legami tra Epstein e alcune figure francesi.

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha invitato tutte le potenziali vittime francesi di Jeffrey Esptein a farsi avanti. “Vogliamo stare al fianco di queste vittime. Raccoglieremo tutte le dichiarazioni che vorranno rilasciare”, ha detto in un’intervista a Franceinfo. A tal fine, ha annunciato l’apertura di due “indagini quadro” presso la procura di Parigi. Le due “indagini quadro” si concentreranno su due aspetti distinti: uno relativo a reati di natura sessuale, che potrebbero essere classificati come tratta di esseri umani da parte di un gruppo organizzato, e l’altro riguardante potenziali ramificazioni economiche e finanziarie legate alla Procura Finanziaria Nazionale (PNF). 🔗 Leggi su Lapresse.it

