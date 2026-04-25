Procida e Lacco Ameno | via alle liste duelli accesi per le comunali

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Procida e Lacco Ameno sono state presentate le liste elettorali in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Le candidature sono state depositate ufficialmente, dando il via alla campagna elettorale. I candidati si preparano ora a confrontarsi nei prossimi giorni, mentre le rispettive amministrazioni si avviano a definire le alleanze e le strategie. Le elezioni si svolgeranno tra circa un mese, con diverse forze politiche impegnate sul territorio.

? Cosa sapere Presentate le liste elettorali per le amministrative di fine maggio a Procida e Lacco Ameno.. A Lacco Ameno Pascale e De Siano si sfidano dopo il pareggio del 2020.. Le liste elettorali per le amministrative di fine maggio sono state presentate stamattina nelle sedi municipali di Procida e Lacco Ameno, segnando l’inizio ufficiale della sfida politica che coinvolgerà i due comuni isolani del Golfo di Napoli. A Procida, il campo si divide tra la continuità dell’amministrazione uscente e la proposta di un veterano della politica locale. Titta Lubrano, avvocato e attuale vicesindaco in carica dal 2015, guida il gruppo La Procida che vorrei, sostenuta dall’area del centrosinistra.🔗 Leggi su Ameve.eu

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