A Lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta, sette persone sono rimaste ferite a causa di alcuni fuochi d’artificio utilizzati nel corso della tradizionale

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura ad Ischia, nel comune di Lacco Ameno. Questo pomeriggio, durante i festeggiamenti pasquali i n Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio regolarmente previsti dal programma avrebbero ferito 7 persone. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Napoli dei Carabinieri, sarebbero state colpite da frammenti in fase di ricaduta. I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per lievi bruciature. Queste le prognosi: bambina nata nel 2017 – 5 giorni; ragazzo nato nel 2008 – 1 giorno; donna nata nel 1990 – 5 giorni; uomo nato nel 1977 – 0 giorni; donna nata nel 1976 – 5 giorni; uomo nato nel 1978 – 0 giorni; donna nata nel 1976 – 2 giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lacco Ameno, 7 feriti durante i festeggiamenti di Pasqua

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