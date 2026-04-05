Corsa dell' Angelo a Lacco Ameno fuochi d' artificio feriscono 7 persone

Durante i festeggiamenti pasquali a Lacco Ameno, in Piazza Restituta, sette persone sono state ferite da fuochi d’artificio durante la tradizionale “Corsa dell’Angelo”. Gli ordigni pirotecnici, che erano stati autorizzati e inseriti nel programma ufficiale, sono esplosi causando le ferite. L’evento si è svolto nel rispetto delle disposizioni previste, ma l’incidente ha coinvolto alcuni partecipanti. Il personale medico ha prestato soccorso sul posto.

Ischia, lacco Ameno, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio - regolarmente previsti dal programma e autorizzati - hanno ferito 7 persone. Sarebbero state tutte colpite da frammenti in fase di ricaduta. I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per lievi bruciature con le seguenti prognosi: NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Epatite, l'infettivologo del Cotugno: "Casi in discesa. Vigilanza sui mitili a Pasqua" Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Cade l’amministrazione di Lacco Ameno: dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico.Cade l’amministrazione di Lacco Ameno: dimissioni dei consiglieri segnano un cambio storico. Leggi anche: Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono gravi Temi più discussi: Pasqua a Lacco Ameno con la Corsa dell'Angelo; SULLE TRACCE DEI PRIMI GRECI: A VILLA ARBUSTO IL PRIMO PROGETTO CROSS-MEDIALE SU PITHECUSAE; Pasqua, il vescovo di Ischia e Pozzuoli Villano richiama alla centralità della persona e alla responsabilità della speranza. Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco AmenoMomenti di grande apprensione si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi sul corso di Lacco Ameno durante la tradizionale Corsa dell’Angelo, ... msn.com Lacco Ameno, fumogeni esplodono tra la folla. Sette coinvolti, nessun caso graveDoveva essere uno dei momenti della tradizione pasquale isolana, si è trasformato invece in una scena di paura e confusione. Sul corso di Lacco Ameno, durante lo svolgimento della storica Corsa dell’A ... ildispariquotidiano.it Incidente alla Corsa dell’Angelo a Lacco Ameno #Ischia facebook Scintille da fuochi d'artificio, 6 feriti lievi nei riti pasquali a Ischia. L'incidente durante la Corsa dell'Angelo a Lacco Ameno #ANSA x.com