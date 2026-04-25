A Procida è stata inaugurata una mostra dedicata a San Michele, con l'arcivescovo che ha presieduto la cerimonia. L'esposizione mette in evidenza il rapporto storico tra le abbazie di Pomposa e il culto del santo, un legame che dura da secoli. La mostra si focalizza su elementi di arte sacra e testimonianze religiose legate a questa tradizione millenaria.

? Cosa sapere L'arcivescovo Gian Carlo Perego ha inaugurato la mostra su San Michele a Procida.. L'esposizione celebra il legame millenario tra le abbazie di Pomposa e San Michele.. L’arcivescovo Gian Carlo Perego ha inaugurato nel chiostro dell’antica basilica di San Giorgio la mostra fotografica San Michele arcangelo custode di Procida, un percorso che celebra il legame tra le comunità di Ferrara e l’isola napoletana attraverso i mille anni delle rispettive abbazie, Pomposa e San Michele. Il suggestivo scenario del chiostro ospita ora il lavoro curato da Maria Grazia Dainelli insieme a Carlo Midollini. I due autori fiorentini hanno saputo intrecciare memoria storica e devozione popolare in un’esposizione che mette al centro la figura del patrono procidano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Procida e Ferrara: il ponte millenario tra fede e arte sacra

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