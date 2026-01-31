Il Comune di Crans-Montana, il Canton Vallese e i coniugi Moretti hanno deciso di non opporsi alla prescrizione. Questo significa che le vittime della strage non perderanno il diritto a chiedere un risarcimento. La decisione evita che il caso cada in prescrizione e apre la strada alle richieste di giustizia.

Il Comune di Crans-Montana risarcirà le vittime anche in caso di prescrizione. Lo stesso vale anche per il Cantone Vallese e per i coniugi Moretti. Questi ultimi hanno volontariamente rinunciato all’eventualità, mentre per Comune e Cantone si tratta di una misura necessaria, visto che la prescrizione è già subentrata per le omissioni nei controlli del 2015 e rischia di interessare anche quelle del 2016. Perché il Comune di Crans-Montana ha rinunciato alla prescrizione La decisione dei coniugi Moretti, proprietari del Constellation Crans-Montana, via libera alla partecipazione dell’Italia nelle indagini Perché il Comune di Crans-Montana ha rinunciato alla prescrizione A metà del 2016 i tecnici del Comune di Crans-Montana ordinarono ai proprietari del Constellation una serie di interventi antincendio, salvo poi non verificare la messa in opera delle prescrizioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, rinuncia alla prescrizione per Moretti e Comune che risarciranno le vittime della strage

Approfondimenti su Crans Montana Rinuncia

Il Tribunale di Sion ha confermato l’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Constellation a Crans-Montana, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime, principalmente adolescenti.

Le autorità svizzere di Crans-Montana, il Cantone del Vallese e i coniugi Moretti hanno deciso di non opporsi più alla prescrizione e hanno concesso l’assistenza giudiziaria all’Italia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana Rinuncia

Argomenti discussi: Crans Montana, la prefettura invia una circolare ai sindaci del Milanese: indicazioni sulla sicurezza; Lindsey Vonn non rinuncia a Milano-Cortina dopo il brutto infortunio a Crans Montana: Il sogno continua; Le Azzurre per Crans-Montana: Brignone torna in velocità; LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: test decisivo per poter svolgere la gara.

Crans-Montana, il Comune e i Moretti rinunciano alla prescrizione. Le telefonate choc la notte dell'incendio: «Aiuto, muoio. Correte al Le Constellation»Jacques e Jessica Moretti, il Comune di Crans-Montana e il Cantone del Vallese risarciranno le vittime anche se la prescrizione dovesse cancellare le loro eventuali responsabilità sull'incendio al Le ... corriere.it

Crans-Montana turismo in crisi: calo presenze e allarme economico, vacanze d’alta quota a rischioCrans-Montana registra un calo repentino delle presenze dopo la tragedia di Capodanno, con una scia di disdette che coinvolge i giorni immediatamente ... assodigitale.it

Crans-Montana, Lindsey Vonn cade a una settimana dalle Olimpiadi: le sue condizioni Link nel primo commento - facebook.com facebook

Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com