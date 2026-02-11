John Elkann non avrà la possibilità di chiedere la messa alla prova nel procedimento che lo riguarda. Se si arrivasse a un processo, infatti, il suo caso potrebbe essere prescritto prima che si arrivi a una sentenza. Nel frattempo, il presidente di Stellantis e Exor perde anche la possibilità di fare da “tutor” agli studenti delle scuole salesiane di Torino, una funzione che aveva svolto con impegno.

Niente messa alla prova per John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor, e addio alle lezioni da “tutor” tra gli allievi delle scuole salesiane di Torino. Ma addio, soprattutto, all’estinzione del reato di truffa ai danni dello Stato. Che il nipote di Gianni Agnelli avrebbe incassato se avesse rispettato per 10 mesi tutti gli obblighi previsti per il “lavoro sociale” negli istituti educativi fondati da San Giovanni Bosco. La gip Giovanna De Maria, infatti, ha respinto la richiesta dei legali del nipote di Gianni Agnelli, Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi. Una decisione quasi annunciata, dopo che la stessa gip aveva fatto altrettanto, il 21 gennaio scorso, per il commercialista Gianluca Ferrero (è anche presidente della Juventus ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eredità Agnelli, niente messa alla prova per John Elkann: in caso di processo, già incombe la prescrizione (ma anche la brutta figura)

Approfondimenti su Agnelli Elkann

John Elkann si trova coinvolto in un procedimento giudiziario, con il giudice che ha disposto l’«imputazione coatta» nell’ambito dell’indagine sull’eredità Agnelli.

John Elkann, presidente di Exor e figura di rilievo della famiglia Agnelli, è comparso questa mattina in tribunale per affrontare un procedimento di messa alla prova in seguito all’accusa di frode allo Stato.

Ultime notizie su Agnelli Elkann

