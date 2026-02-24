Processo all' ex comandante della municipale Comune non si costituisce parte civile ed è polemica

Il Comune di Mondragone ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo contro l’ex comandante della municipale, David Bonuglia, accusato di abuso d’ufficio. Questa scelta ha suscitato forti reazioni tra i cittadini, che chiedono maggiore trasparenza e una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni. La decisione dell’amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Lavanga, ha diviso l’opinione pubblica, alimentando discussioni sulla gestione della vicenda. La vicenda continua a far parlare la comunità locale.

L’ex comandante della polizia locale mondragonese, tuttora ristretto agli arresti domiciliari dopo la misura cautelare del giugno scorso, risponde di corruzione, concussione, peculato, falso e violenza privata. Condannano quindi fermamente la decisione di Lavanga evidenziando il comportamento di ogni singolo consigliere comunale che non ha volutamente evitato che ciò accadesse". L'opposizione cittadina si fa poi "portavoce di ogni utile istanza presso la procura della Corte dei Conti per valutare la sussistenza di profili di responsabilità del sindaco, del vicesindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, coinvolti o meno nelle vicende processuali che interessano la mancata costituzione di parte civile del Comune di Mondragone nel procedimento a carico dell'ex comandante della Polizia Locale David Bonuglia, imputato per ipotesi di reato che certamente hanno prodotto un danno erariale". 🔗 Leggi su Casertanews.it Pratola Serra, il Comune si costituisce parte civile nel processo per appalto pubblicoIl Comune di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale riguardante un appalto pubblico. Leggi anche: Maltrattamenti animali e processo Aptuit, LNDC si costituisce parte civile Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Processo all'ex comandante, i legali: Atti di nuovo al pm; Clean2, la ex di Pappalardo in aula ma il suo racconto è a porte chiuse; Tribunale penale di Perugia: Giovedi 19 Febbraio prima udienza per il 'caso' dell'ex comandante NIL Angelo Borsellini per il reato di falsa testimonianza durante il processo Green Genetics; Mario De Sclavis, il capo dei vigili a processo per falsa testimonianza. I pm: Non è attendibile. Processo all'ex comandante della municipale, Comune non si costituisce parte civile ed è polemicaÈ polemica a Mondragone per la decisione dell'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Lavanga di non far costituire parte civile il Comune nel procedimento penale a carico dell'ex comandante del ... casertanews.it Mondragone, Comune non costituito parte civile in processo Bonuglia: opposizione annuncia esposto a Corte dei ContiMondragone (Caserta) – La scelta di non costituire il Comune parte civile nel processo a carico dell’ex comandante della Polizia locale, David Bonuglia, ... pupia.tv Al processo, in difesa del poliziotto della Penitenziaria del carcere di Cuneo ha testimoniato l’allora vice comandante: “In servizio nella sezione avrebbero dovuto essere di più” - facebook.com facebook