processo diversificato

Il batterista canadese si riunisce nuovamente con i musicisti Tony Malaby ai sassofoni e Kris Davis al pianoforte, formando un trio. La formazione si riunisce per un nuovo progetto musicale, dando vita a un concerto che promette di mescolare stili e sonorità diverse. L’evento si svolgerà in una location dedicata alla musica dal vivo, dove i tre artisti interpreteranno brani originali e composizioni di altri autori.

Il batterista canadese torna in trio assieme ai sodali Tony Malaby ai sassofoni e Kris Davis al piano. Per non farsi mancare nulla in alcune tracce compare il talentuoso pianista e compositore John Kameel Farah che si occupa di processare suoni electro utili al progetto. Il quale va che è un piacere sia quando ci si muove all’interno di un jazz più compassato e intimo che apprezziamo in Mimic, che nel caso di passaggi rétro in zona Coltrane e Dolphy come Area. Rabbiosa ed energica è la modalità impro di There Are Other Ways con il suonatore d’ance sugli scudi. 130 pagine a colori per i nostri 55 anni a soli 3,5 euro. Galeano, Benni, Vidal, Borges, Montalbán, Butler, Gordimer, Soriano, Said e tanti altri.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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