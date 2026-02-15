Come costruire un portafoglio di investimento diversificato ed efficace?

Paolo Rossi ha deciso di diversificare il suo portafoglio di investimenti per limitare i rischi legati alle oscillazioni di mercato. Per farlo, distribuisce il capitale tra azioni, obbligazioni e fondi, scegliendo strumenti di diversa natura e provenienza. Questa strategia aiuta a mantenere un andamento più stabile e a evitare perdite eccessive in caso di crolli in un settore specifico.

Costruire un portafoglio di investimento diversificato significa distribuire il capitale tra strumenti finanziari differenti così da ridurre l'impatto di eventuali perdite su una singola posizione e rendere l'andamento complessivo più regolare. Diversificare, però, non elimina i rischi dei mercati ma li attenua perché il denaro viene ripartito tra investimenti che non reagiscono tutti allo stesso modo. Come creare, allora, un portafoglio davvero diversificato e quali sono gli errori più comuni da evitare? Che cos'è esattamente un portafoglio di investimento. Un portafoglio di investimento è l'insieme degli strumenti finanziari nei quali una persona decide di impiegare i propri risparmi.