Per la partita tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata di Serie A, sono state rese note le probabili formazioni. Entrambe le squadre dovrebbero schierare i moduli adottati nella recente sfida di Verona. Sono stati confermati alcuni giocatori, mentre altri sono tornati disponibili dopo infortuni o squalifiche. Le scelte definitive potrebbero comunque subire variazioni fino all'inizio del match.

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' la Juventus di Luciano Spalletti per la 34esima giornata di Serie A. La cosa certa è che si prospetta un vero e proprio match di fuoco: le due squadre si trovano solamente a 3 punti di distanza, ed entrambe cercano un posto per la prossima Champions League. Vediamo assieme, di seguito, quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di domani in base alle ultime notizie raccolte da ambo le sponde. Secondo le ultime informazioni raccolte, Allegri confermerà il 3-5-2 visto già contro il Verona, am con due piccole modifiche sugli esterni di centrocampo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni Milan-Juventus: confermato il modulo di Verona, ma ecco chi torna

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