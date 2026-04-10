Probabili formazioni Atalanta Juve dal possibile cambio modulo al sostituto di McKennie Ecco chi è in vantaggio in attacco

In vista della prossima partita tra Atalanta e Juventus, si profilano alcune novità nelle formazioni. Si discute di un possibile cambio di modulo e di chi potrebbe sostituire McKennie in campo. Per quanto riguarda l’attacco, ci sono alcune opzioni che sembrano essere in vantaggio rispetto ad altre. Le decisioni definitive saranno annunciate nelle prossime ore dai rispettivi allenatori.

di Angelo Ciarletta Probabili formazioni Atalanta Juve: dal cambio modulo al sostituto di McKennie, fino alle scelte per l’attacco. Le ultime novità. La Juve si prepara alla sfida decisiva contro l’Atalanta con il reparto offensivo in piena emergenza. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, Luciano Spalletti deve ridisegnare la formazione dopo il nuovo stop di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo resterà ai box per tre o quattro settimane, costringendo il mister a soppesare attentamente le alternative per l’attacco. CONTINASSA JUVE LIVE In pole position per una maglia da titolare c’è Jonathan David, reduce da una prestazione altalenante contro il Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Atalanta Juve, dal possibile cambio modulo al sostituto di McKennie. Ecco chi è in vantaggio in attacco Atalanta Juve, senza McKennie possibile cambio modulo: Spalletti pensa a due diversi scenaridi Redazione JuventusNews24Atalanta Juve, Spalletti studia le alternative tattiche per sopperire alla pesante squalifica di McKennie con un possibile... Leggi anche: Como-Inter, probabili formazioni: Chivu cambia modulo, chi guida l'attacco? Temi più discussi: Atalanta-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Perin, David e Boga; Probabile Formazione - 32° Giornata; Dove vedere Atalanta-Juventus: canale tv, diretta streaming, formazioni. Atalanta-Juventus probabili formazioni, ultime dai campi: David centravanti, la scelta sulla trequartiLe probabili formazioni e le ultime dai campi in Atalanta-Juventus in programma domani sera: David centravanti ... juvelive.it Atalanta-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingI bianconeri di Spalletti alla ricerca del sorpasso sul Como per centrare il quarto posto ed entrare in zona Champions ... tuttosport.com Vigilia di Atalanta-Juve!!! Batti un colpo se non mancherai - facebook.com facebook Juventibus Oggi - Dall’operazione Scirea alla Koopmeiners fobia: lo storico asse mercato Atalanta-Juve EP 018 Momblano Zampini x.com