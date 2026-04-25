A poche ore dal match tra Milan e Juventus, l'allenatore dei bianconeri ha deciso la formazione, lasciando un solo dubbio da risolvere prima dell'inizio. La sfida si svolge allo stadio di San Siro, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Le scelte di formazione sono state comunicare e non ci sono altri cambiamenti rispetto alle ultime settimane. La partita si preannuncia molto combattuta.

Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Alisson Juve, Bremer non ha dubbi: «E’ fortissimo, ma non ci ho parlato. Non tocca a me» Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro Juventus regina indiscussa del settore giovanile in Serie A: il progetto Next Gen funziona. Numeri e dettagli Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Milan Juve: idee chiare per Spalletti. Un solo dubbio

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