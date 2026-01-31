Probabili formazioni Parma Juve Spalletti ha un dubbio importante sulla trequarti Ballottaggio tra questi due calciatori

Spalletti sta ancora pensando a chi schierare tra i due attaccanti per la partita contro la Juventus. Il tecnico del Parma ha un dubbio importante sulla trequarti e sta valutando attentamente quale calciatore mettere in campo. La decisione potrebbe fare la differenza nel match di domani.

