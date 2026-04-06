Spalletti deve decidere la formazione della Juventus in vista della partita contro il Genoa, prevista alle 18 allo Stadium. La squadra si allena regolarmente, ma ci sono ancora alcuni dubbi sulla formazione titolare. I giocatori stanno svolgendo le ultime prove in campo, mentre lo staff tecnico valuta le scelte da fare prima del fischio d’inizio. La sfida si avvicina e la squadra si prepara per la partita.

Cambiaso lascia la Juve? Confermato l’interesse del Barcellona: gli ultimi aggiornamenti Bernardo Silva lascerà il City, ora è ufficiale. Contatti tra la Juve e Mendes: questa la proposta sul piatto Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati per il post Di Gregorio: i numeri e le statistiche dell’estremo difensore italiano Frattesi Juve, il centrocampista resta una idea di calciomercato dei bianconeri. Ma attenzione all’inserimento di un’altra big. I dettagli Locatelli Juve, Spalletti spera nel riscatto del proprio capitano: la sfida contro il Genoa si preannuncia fondamentale. Il motivo Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Genoa: Spalletti ancora alle prese con qualche dubbio

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