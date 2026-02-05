Pro Loco Rinnovo del direttivo

La Pro Loco di San Giovanni ha appena rinnovato il suo consiglio direttivo e ha aperto la campagna di tesseramento per il 2026. Ora guarda avanti, puntando su continuità, nuove energie e coinvolgimento dei cittadini.

Rinnovo del Consiglio direttivo e avvio della campagna tesseramento 2026 per la Pro Loco di San Giovanni, che guarda ai prossimi anni puntando su continuità, nuove energie e partecipazione dei cittadini. A fare il punto è stato il presidente Angelo Bonadio (nella foto), a poche settimane dalle elezioni associative svoltesi lo scorso 13 dicembre, che hanno registrato una buona affluenza di soci. Il rinnovo del Consiglio ha portato con sé alcune novità, pur mantenendo una linea di continuità nella governance dell'associazione. "Il Consiglio in parte è stato rinnovato – spiega Bonadio – con l'ingresso di tre nuovi soci che hanno deciso di impegnarsi attivamente nella vita della Pro Loco".

