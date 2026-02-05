Avigliana la crisi Primotecs è ' complessa' | accordo per la cassa integrazione lunga ai 157 operai licenziati

Questa settimana, lo stabilimento di Avigliana è tornato al centro dell’attenzione. I 157 operai licenziati non hanno ancora visto cambiare la situazione, anche se uno di loro potrà andare in pensione, riducendo così il numero a 157. Le trattative per la cassa integrazione lunga sono ancora in corso, ma nessuna novità concreta ha preso forma. La crisi dell’azienda resta complessa e i lavoratori aspettano risposte chiare.

L'assessora Chiorino ottiene l'ok Ministeri. Appendino "fa rumore" e Avs vuole "strategia per automotive" È stata la settimana di Primotecs. Non che siano giunte grandi novità, non che siano stati ritirati i 157 licenziamenti - non sono più 158 perché una persona potrà andare in pensione - per lo stabilimento di Avigliana (Torino). Il fondo di investimento tedesco Mutares vuole chiudere, però lunedì 2 febbraio è stato segnato un punto: “È stato sottoscritto, a seguito dell’esame congiunto di Ministero del Lavoro e Ministero delle Imprese e del made in Italy, l’accordo che consente ai lavoratori di accedere alla cassa integrazione 'per area di crisi complessa'.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La vicepresidente Elena Chiorino ha convocato l'azienda Primotecs dopo i licenziamenti inaspettati.

Da metà ottobre gli operai del Panno del Casentino aspettano ancora gli stipendi e nessuna cassa integrazione è arrivata.

