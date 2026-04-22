Carrara accelera | arriva la fibra a 10 Gbps nel cuore dei marmi

A Carrara, l’installazione della fibra ottica sta progredendo rapidamente grazie a FiberCop, che ha completato il collegamento a oltre il 60% delle abitazioni del centro. La nuova rete permette di raggiungere velocità di navigazione fino a 10 Gbps, migliorando la connessione internet per i residenti. Questa operazione interessa principalmente le zone centrali della città, dove si stanno ampliando le infrastrutture digitali.

FiberCop sta trasformando l’infrastruttura digitale di Carrara, portando la fibra ottica in oltre il 60% delle abitazioni della città. L’intervento mira a garantire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo per cittadini, aziende e uffici pubblici. La nuova dorsale digitale tra i marmi. Il potenziamento della rete ultraveloce nel territorio di Massa-Carrara è ormai una realtà concreta. FiberCop, che gestisce l’infrastruttura digitale più estesa e capillare a livello nazionale, ha già completato gli interventi su più del 60% delle unità immobiliari locali. L’obiettivo strategico è fornire collegamenti ad altissima capacità, capaci di raggiungere i 10 Gigabit al secondo, un salto tecnologico necessario per sostenere la digitalizzazione di tutta la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara accelera: arriva la fibra a 10 Gbps nel cuore dei marmi Notizie correlate 5G per Casa: Router a 169€ sfida la Fibra, Velocità fino a 3.6 Gbps e Connessione Senza Vincoli.5G a Casa: Un Router a 169 Euro Mette in Scacco la Fibra Ottica Il mercato della connettività domestica è in fermento. 5G per casa: Brovi lancia router a 170€, sfida alla fibra nelle aree meno coperte d’Italia. Velocità fino a 3,6 Gbps.Un nuovo contendente entra nel mercato della connettività italiana: Brovi propone un router 5G, il CPE 5s, a un prezzo di lancio di 169 euro.