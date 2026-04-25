Prezzo di benzina e diesel in aumento del 29% tra 25 aprile e 1° maggio spesi 1,4 miliardi

Da quifinanza.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 25 aprile e il 1° maggio, i dati di Codacons indicano un aumento del 29% nel prezzo di benzina e diesel. Durante questa settimana, gli automobilisti hanno speso complessivamente circa 1,4 miliardi di euro. La crescita dei costi si è verificata in un periodo di forte afflusso di veicoli sulle strade, con numerosi spostamenti legati alle festività e ai ponti.

I dati elaborati da Codacons mostrano che gli automobilisti che si metteranno in viaggio per vacanze e gite fuori porta tra il 25 aprile e la fine del weekend lungo del 1° maggio rischiano di spendere in totale fino a 1,4 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno a causa degli aumenti dei prezzi dei carburanti. Anche la Cgia di Mestre ha avvertito che i rincari di benzina e diesel stanno avendo un serio impatto sull’economia del Paese. I tagli delle accise si sono sobbarcati extra costi per circa 1,5 miliardi di euro, mentre i trasportatori al Sud faticano maggiormente rispetto a quelli del Nord. Aumento dei prezzi del carburante nei ponti primaverili.🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo di benzina e diesel in aumento del 29 tra 25 aprile e 1176 maggio spesi 14 miliardi
© Quifinanza.it - Prezzo di benzina e diesel in aumento del 29%, tra 25 aprile e 1° maggio spesi 1,4 miliardi

Top 10 Countries Cashing In on the De Facto Hormuz Blockade...

Video Top 10 Countries Cashing In on the De Facto Hormuz Blockade...

Notizie correlate

Caro carburanti, prezzo benzina e diesel in aumento anche oggi: quanto costano al litro(Adnkronos) – Prezzi medi nazionali di benzina e diesel in aumento anche oggi giovedì 26 marzo 2026, anche se si vedono i primi movimenti al ribasso...

Prezzi diesel e benzina: riduzione di 25 centesimi a litro prorogata al 1° maggioDalla riunione del Consiglio dei ministri della mattinata di venerdì 3 aprile, l’ultima prima della pausa pasquale, non arriva una sorpresa per gli...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Carburanti, scende il prezzo di benzina e diesel: risparmio di 2 euro sul pieno di gasolio; C'è stata una piccola riduzione dei prezzi di benzina e gasolio nell'ultima settimana, secondo il ministero dell'Ambiente; Benzina e diesel, la lenta discesa dei prezzi. E dopo il Primo Maggio si rischia un’altra stangata; Il prezzo della benzina è davvero alto?.

prezzo di prezzo di benzina ePrezzo di benzina e diesel in aumento del 29%, tra 25 aprile e 1° maggio spesi 1,4 miliardiCodacons e Cgia hanno rilevato i forti aumenti dei prezzi dei carburanti nelle ultime settimane e hanno verificato l’impatto sui cittadini ... quifinanza.it

prezzo di prezzo di benzina ePrezzo dei carburanti, benzina a 1.742, diesel a 2.070. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.742 per la benzina, 2.070 per il diesel, 0.809 per il ... quifinanza.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.