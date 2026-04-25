Tra il 25 aprile e il 1° maggio, i dati di Codacons indicano un aumento del 29% nel prezzo di benzina e diesel. Durante questa settimana, gli automobilisti hanno speso complessivamente circa 1,4 miliardi di euro. La crescita dei costi si è verificata in un periodo di forte afflusso di veicoli sulle strade, con numerosi spostamenti legati alle festività e ai ponti.

I dati elaborati da Codacons mostrano che gli automobilisti che si metteranno in viaggio per vacanze e gite fuori porta tra il 25 aprile e la fine del weekend lungo del 1° maggio rischiano di spendere in totale fino a 1,4 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno a causa degli aumenti dei prezzi dei carburanti. Anche la Cgia di Mestre ha avvertito che i rincari di benzina e diesel stanno avendo un serio impatto sull’economia del Paese. I tagli delle accise si sono sobbarcati extra costi per circa 1,5 miliardi di euro, mentre i trasportatori al Sud faticano maggiormente rispetto a quelli del Nord. Aumento dei prezzi del carburante nei ponti primaverili.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo di benzina e diesel in aumento del 29%, tra 25 aprile e 1° maggio spesi 1,4 miliardi

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