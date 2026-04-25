Nell'ambito di un incontro svoltosi presso un hotel della città, si è parlato di prevenzione come strumento per affrontare il disagio sociale e le fragilità relazionali crescenti. L'evento ha coinvolto professionisti e rappresentanti di enti pubblici e privati, che hanno discusso delle strategie da adottare per intervenire precocemente e ridurre i rischi legati a queste problematiche. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le difficoltà di molte persone e comunità.

In un contesto in cui il disagio sociale e le fragilità relazionali stanno assumendo dimensioni sempre più evidenti, torna con forza al centro del dibattito pubblico il tema della prevenzione. Domani, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso l’Hotel Relax, si terrà la conferenza di sensibilizzazione dal titolo ’Per un sociale capace anche di prevenire il disagio e la violenza tra le mura domestiche’. L’iniziativa è promossa e organizzata da Antonella Baiocchi, psicoterapeuta ed esperta in criminologia, già Assessore alle Pari Opportunità del Comune di San Benedetto. Ospiti d’onore saranno il candidato sindaco Nicola Mozzoni e la parlamentare Giorgia Latini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Prevenire il disagio’. Incontro all’Hotel Relax

55 Stunden Horror durch den Ex-Mann… Ein Passant deckte die Wahrheit auf | True crime deutsch doku

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: ’Prevenire il disagio’. Incontro all’Hotel Relax; A San Benedetto la conferenza pubblica Prevenire il disagio per prevenire la violenza: il sociale torna al centro; Prevenire il disagio e la violenza domestica, il 26 aprile a San Benedetto una conferenza sul tema.

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