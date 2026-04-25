Preti influencer personaggi tv e l' eterna Maurizia Paradiso | dentro l’agonia e la rinascita dei sexy shop di Milano
Nel cuore di Milano, tra negozi di piccole dimensioni e pareti ricche di oggetti di scena, si svolge una vicenda che coinvolge diverse figure pubbliche e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Un commesso di un negozio specializzato, circondato da giocattoli erotici di varie dimensioni, commenta con un sorriso amaro la situazione attuale. La scena mette in evidenza le difficoltà e le trasformazioni vissute dai negozi dedicati all’intimo e all’erotismo in una città in continua evoluzione.
“Cosa vuoi che ti dica, sono ca**i amari”. Mentre fissa la parete zeppa di falli di gomma di tutte le dimensioni, la riassume così la situazione contingente il commesso di un minuscolo sexy shop che sta sulla circonvalla di Milano. A noi quella scena strappa una risata, ma lui non ha grande.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie correlate
Scassina il distributore automatico di un sexy shop, denunciato un 21enneI militari hanno trovato un distributore di sexy toys svuotato della merce esposta e del denaro contante presente all’interno dell’apparecchio Si è...
Leggi anche: Covo, via libera al Piano del Commercio: previste due nuove strutture di vendita, confermata la stretta su kebab e sexy shop