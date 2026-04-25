Preti influencer personaggi tv e l' eterna Maurizia Paradiso | dentro l’agonia e la rinascita dei sexy shop di Milano

Nel cuore di Milano, tra negozi di piccole dimensioni e pareti ricche di oggetti di scena, si svolge una vicenda che coinvolge diverse figure pubbliche e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Un commesso di un negozio specializzato, circondato da giocattoli erotici di varie dimensioni, commenta con un sorriso amaro la situazione attuale. La scena mette in evidenza le difficoltà e le trasformazioni vissute dai negozi dedicati all’intimo e all’erotismo in una città in continua evoluzione.