Covo via libera al Piano del Commercio | previste due nuove strutture di vendita confermata la stretta su kebab e sexy shop

Il consiglio comunale di Covo ha dato il via libera al nuovo Piano del Commercio. La maggioranza ha votato compatta, approvando il documento che regolerà le attività commerciali nel paese. Il piano prevede l’apertura di due nuove strutture di vendita, mentre viene confermata la stretta su kebab e sexy shop, che resteranno sotto controllo. Ora il documento passerà alla fase di attuazione.

Covo. Semaforo verde per il nuovo Piano del Commercio: il consiglio comunale ha approvato, con i soli voti favorevoli della maggioranza, il documento, propedeutico al Piano di Governo del Territorio, che, di fatto, raccoglie e aggiorna le prescrizioni già emanate negli anni. Tra le novità più importanti contenute nel Piano, la possibilità per i negozi di vicinato di ampliare la superficie fino a 250 metri quadrati e la localizzazione di due nuove medie strutture di vendita in aree specifiche individuate dall'amministrazione. Come sottolineato dal sindaco Andrea Capelletti, l'obiettivo è, in primis, quello di tutelare il decoro, la sicurezza e l 'identità storica del territorio, evitando insediamenti che possano alterare il tessuto urbano o incidere negativamente sul contesto sociale.

