Due uomini sono stati arrestati a Rimini in relazione alla rapina avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in una boutique di Cesena. I ladri avevano sfondato la vettrina del negozio situato in via Fantaguzzi, portando via diverse borse di lusso. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i sospettati, che sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Già catturati i due ladri che l’altra notte avevano spaccato la vetrina della boutique Monti in centro storico a Cesena in via Fantaguzzi e avevano rubato alcune borse di lusso. Sono già stati presi grazie a un’indagine dei carabinieri di Cesena che li hanno acciuffati a Rimini, dove i due avevano preso alloggio in un albergo immediatamente dopo il colpo. Si tratta di due cittadini del Montenegro di 45 anni accusati del furto di diversi capi di abbigliamento e borse di lusso. Erano in un albergo di Rimini e sono stati rintracciati dai Carabinieri poche ore dopo aver sfondato la vetrina della boutique cesenate e razziato articoli di valore. Un fatto che aveva destato scalpore in città in quanto i due ladri non avevano usato attrezzi o mattoni per abbattere la vetrina, ma l’avevano sfondata lanciando contro il negozio un’auto come ’ariete’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presi a Rimini gli autori della ’spaccata’ alla boutique

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