Presentata Scelgo Arezzo | metà donne metà uomini 100% convinti di rappresentare davvero la città tranne la parte che non li voterà

Oggi pomeriggio è stata presentata la lista “Scelgo Arezzo” a sostegno del candidato sindaco Marco Donati. La conferenza stampa ha visto un alto livello di partecipazione, con un’ampia presenza di persone di diverse età e un equilibrio tra donne e uomini. I rappresentanti della lista hanno dichiarato di voler rappresentare “davvero” la città, anche se non tutti si sono dichiarati favorevoli al loro voto.

AREZZO – Presentata oggi pomeriggio la lista “Scelgo Arezzo”, a sostegno del candidato sindaco Marco Donati, con una conferenza stampa che ha saputo unire entusiasmo, parole chiave e una quantità record di “intergenerazionale” per metro quadrato. La squadra, definita dallo stesso Donati “in perfetto equilibrio tra esperienza e innovazione”, è composta per il 50% da donne e per il restante 50% da uomini che hanno imparato a dire “parità” senza arrossire. Un risultato che segna un importante traguardo: per la prima volta, una lista riesce contemporaneamente a rappresentare tutti e a non scontentare nessuno, almeno fino allo scrutinio. “È una lista che guarda avanti”, ha dichiarato Donati, indicando un punto imprecisato dell’orizzonte dove, secondo fonti interne, si troverebbero anche le promesse elettorali delle scorse campagne.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Presentata “Scelgo Arezzo”: metà donne, metà uomini, 100% convinti di rappresentare “davvero” la città (tranne la parte che non li voterà) Notizie correlate Meta piano per la superintelligenza parte da un accordo da 100 miliardi di dollari con amdlateralmente alle dinamiche della competitività nel campo dell’intelligenza artificiale, l’alleanza tra Meta Platforms e AMD segna una svolta... Leggi anche: “Teocoli dice che sono ‘metà simpatico e metà str**zo’? Lui non concepisce niente che non rientri nel suo ordine di idee”: Gene Gnocchi e i 40 anni di carriera Contenuti utili per approfondire I candidati di Scelgo ArezzoPresentata al punto elettorale di Marco Donati la lista Scelgo Arezzo con capolista Valentina Sileno e secondo Aldo Comanducci. Molti volti nuovi e anche tanti cittadini che si mettono in pista per la ... teletruria.it Scelgo Arezzo, domani incontro con i cittadini al CAS FiorentinaArezzo, 1 aprile 2026 – Scelgo Arezzo, domani incontro con i cittadini al CAS Fiorentina. Assemblea pubblica alle ore 21 per discutere il futuro della città Un momento di confronto diretto con la ... lanazione.it