Teatro del Lido | domenica 8 marzo appuntamento per bambine e bambini con Martina Testadura dallo storico racconto di Gianni Rodari

Domenica 8 marzo alle ore 17, al Teatro del Lido, si terrà uno spettacolo dedicato a bambine e bambini. La Compagnia TeatroViola proporrà “Martina Testadura”, tratto dall'antico racconto di Gianni Rodari. La regia e la drammaturgia sono a cura di Federica Migliotti, che anche narra e canta, mentre Massimiliano Felice suona organetto, chitarra e canta durante la performance.

Lo spettacolo narra l’avventura di Martina, una bambina curiosa e determinata, che un giorno decide di andare a scoprire dove porta la strada di cui da sempre in paese si dice non vada da nessuna parte, credenza che pero` nessuno e` mai andato a verificare di persona. Grazie al suo essere una “testadura” Martina decide di intraprendere un viaggio avventuroso che la porta in un mondo fantastico, come ogni fiaba che si rispetti, con tanto di antagonisti, prove da superare, aiutanti e la giusta ricompensa finale. Il gioco drammaturgico a meta` tra la narrazione e l’azione prevede il coinvolgimento del pubblico in alcuni momenti chiave insieme all’attrice e al musicista in una interazione a tratti esilarante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Teatro del Lido: domenica 8 marzo appuntamento per bambine e bambini con “Martina Testadura”, dallo storico racconto di Gianni Rodari Piccolipalchi, doppio appuntamento nel weekend con il teatro per bambini e bambineDoppio appuntamento questo fine settimana con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia... Aspettando la Befana…a teatro con "Martina Testadura"Come ormai tradizione, in occasione della Festa dell’Epifania, Russi organizza al Teatro Comunale un evento gratuito per i più piccoli. Altri aggiornamenti su Teatro del Lido. Temi più discussi: Ostia, al Teatro del Lido arriva La maga dei sogni; La grande menzogna al Teatro del Lido; Al Teatro del Lido La maga dei sogni domenica 1° marzo; La maga dei sogni: la fantasia incanta il Teatro del Lido. La maga dei sogni al Teatro del LidoNuovo appuntamento per i più piccoli al Teatro del Lido domenica 1 marzo ore 17.30 con La maga dei sogni di Andrea Calabretta, regia di Emanuela La Torre, presentato dalla Compagnia Teatro Verde, ... romatoday.it Al Teatro del Lido il 5 marzo va in scena Lili/DarwinNell’ambito di On Stage! Il primo festival di teatro americano Al Teatro del Lido va in scena Lili/Darwin di e con Darwin Del Fabro regia Meghan Finn in ... romadailynews.it Le bellissime tavole originali di Sylvie Bello per il libro di Cristiana Pezzetta "La bambina e l'orsa" sono in mostra dal 6 marzo presso il Teatro del Lido di Ostia. Inaugurazione alle ore 17. Vi aspettiamo! facebook