Una bambina con gli stivali azzurri come il cielo sale sul palco per recitare una fiaba di Gianni Rodari. La storia racconta di una bambina che non desidera più crescere, e il suo racconto viene portato in scena con cura e attenzione. La rappresentazione coinvolge attori e spettatori, creando un momento di spettacolo e divertimento per tutti.

La storia divertente e poetica di una bambina dagli stivali azzurri come il cielo, che non vuole più crescere. Felice di giocare con i suoi inseparabili amici, davanti all’ingiustizia decide di non voler diventare grande, ma attraverso le esperienze scoprirà il gusto e la bellezza di cambiare e crescere. Un racconto che parla di avventura, altruismo, amicizia, ribellione davanti ai torti e giustizia. È lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie dal titolo “ Gli stivali di Amanda “, che verrà portato in scena oggi alle 15.30 sul palco dell’ Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: liberamente ispirato a “Teresin che non cresceva“ di Gianni Rodari, il testo scritto da Monica Mattioli e Alice Bossi vedrà due narratori che accompagneranno gli spettatori tra vicende e personaggi, risate e riflessioni importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una dolce fiaba di Gianni Rodari sul palcocenico

