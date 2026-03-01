Una dolce fiaba di Gianni Rodari sul palcocenico
Una bambina con gli stivali azzurri come il cielo sale sul palco per recitare una fiaba di Gianni Rodari. La storia racconta di una bambina che non desidera più crescere, e il suo racconto viene portato in scena con cura e attenzione. La rappresentazione coinvolge attori e spettatori, creando un momento di spettacolo e divertimento per tutti.
La storia divertente e poetica di una bambina dagli stivali azzurri come il cielo, che non vuole più crescere. Felice di giocare con i suoi inseparabili amici, davanti all’ingiustizia decide di non voler diventare grande, ma attraverso le esperienze scoprirà il gusto e la bellezza di cambiare e crescere. Un racconto che parla di avventura, altruismo, amicizia, ribellione davanti ai torti e giustizia. È lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie dal titolo “ Gli stivali di Amanda “, che verrà portato in scena oggi alle 15.30 sul palco dell’ Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: liberamente ispirato a “Teresin che non cresceva“ di Gianni Rodari, il testo scritto da Monica Mattioli e Alice Bossi vedrà due narratori che accompagneranno gli spettatori tra vicende e personaggi, risate e riflessioni importanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
