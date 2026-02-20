Battaglia incontra a Palazzo San Giorgio i vertici della Guardia costiera

Il vice comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio Vincenzo Leone, e il direttore marittimo della Calabria e Basilicata, contrammiraglio Giuseppe Sciarrone, si sono incontrati a Palazzo San Giorgio. L’appuntamento si è svolto per discutere delle misure di sicurezza per il porto di Reggio Calabria, dopo alcuni recenti episodi di sversamenti illeciti. Il sindaco facente funzioni, Domenico, ha accolto i rappresentanti della Guardia costiera per approfondire le strategie di prevenzione e intervento. La riunione si è conclusa con l’impegno a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni.

Al centro del confronto il ruolo strategico del Corpo delle Capitanerie di Porto quale cerniera di collegamento tra il mare e la città L'incontro è stato l'occasione per rinnovare le sinergie istituzionali tra il Comune e la Guardia costiera, in uno spirito di piena collaborazione per il bene della comunità. Al centro del confronto, il ruolo strategico del Corpo delle Capitanerie di Porto quale cerniera di collegamento tra il mare e la città, presidio indispensabile per Reggio Calabria, realtà profondamente legata al suo territorio marittimo. L'incontro si è concluso con il reciproco impegno a consolidare ulteriormente la collaborazione tra i due enti, in una prospettiva di interventi concreti e condivisi a beneficio dell'intera comunità reggina.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Palazzo d’Orléans, Schifani incontra il comandante generale della guardia costiera Leggi anche: Palazzo San Giorgio ospita gli studenti Erasmus, Battaglia: "Portate con voi un pezzettino di Reggio" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Palazzo San Giorgio ospita gli studenti Erasmus, Battaglia: Portate con voi un pezzettino di Reggio; Valeggio sul Mincio, discarica di Ca’ Balestra: il Comune porta la battaglia a Palazzo Balbi; Referendum sulla giustizia, a Cesena l'incontro 'C'è chi dice no: per un voto consapevole'. Si collega Travaglio; Stefani chiarisce: Vannacci non c’entra con l’Autonomia, la battaglia continua. A Palazzo San Giorgio il sindaco Battaglia incontra i vertici della Guardia CostieraAl centro del confronto il ruolo strategico del Corpo delle Capitanerie di Porto quale cerniera tra mare e città ... reggiotv.it A palazzo San Giorgio il sindaco Battaglia incontra ai vertici della Guardia Costiera Al centro del confronto il ruolo strategico del Corpo delle Capitanerie di Porto quale cerniera di collegamento tra il mare e la città Il sindaco ff di Reggio Calabria, Domenico Bat - facebook.com facebook Giorgia Meloni NON sarà a #Sanremo2026 La notizia di una partecipazione della Presidente del Consiglio al Festival di Sanremo è “priva di fondamento”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui “non è mai stata considerata l’ipotesi di una sua parte x.com