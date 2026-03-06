È morto il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza | Col suo talento ha contribuito alla crescita culturale della città

È morto a 63 anni il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza. Nato a Roma nel 1962, era docente di organo al Conservatorio di Ribera. La sua scomparsa è stata comunicata ieri, lasciando un vuoto nel panorama musicale locale e tra gli studenti che hanno potuto apprezzare il suo insegnamento. Gaiezza era conosciuto per il suo talento e il contributo alla crescita culturale della città.

È morto a 63 anni il musicista e compositore Franco Vito Gaiezza. Docente di organo al Conservatorio di Ribera, era nato a Roma nel 1962. Rimasto orfano, era stato adottato dal maestro e compositore pianista Ettore Gaiezza. Per ironia della sorte, a soli 10 anni, Vito rimase orfano per la seconda volta a causa della morte del padre adottivo. Allevato dalle zie acquisite, era diventato un grande esecutore all’organo, nonché geniale compositore. La sua morte improvvisa per infarto, ospite di un amico a Parma, città dove era in procinto di un ricovero, ha spinto i suoi tanti amici ad organizzare una raccolta fondi per riportare le sue spoglie a Palermo dove seppellirlo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

