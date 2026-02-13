Mercoledì, nella parrocchia di Sabbioncello San Pietro in Vincoli, si sono conclusi il triduo di preghiera e il festeggiamento dedicato alla Beata Vergine Maria di Lourdes, con la recita del Rosario e la Santa Messa.

Con la recita del Rosario e la Santa Messa, mercoledì si sono concluso il triduo di preghiera in onore della Beata Vergine Maria di Lourdes nella parrocchia di Sabbioncello San Pietro in Vincoli. Grande è la devozione della comunità verso la Madonna di Lourdes, cui è dedicata un’abside della chiesa che ospita una suggestiva riproduzione della grotta di Messabielle in cui la Beata Vergine apparve alla pastorella Bernadette Soubirous e che dal 1858 è diventata meta di pellegrinaggio da parte dei fedeli. Alla solenne celebrazione, officiata da don Gino Boattin, ha presenziato il vice sindaco Bruna Cirelli in segno di partecipazione dell’amministrazione comunale ad un momento in cui si è rinnovato il senso di appartenenza, spiritualità e memoria condivisa della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa di preghiera per la Beata Vergine. Maria di Lourdes

Contenuti correlati

Preghiera alla Madonna di Lourdes

Argomenti discussi: Giornata di preghiera contro la tratta, la mobilitazione al fianco delle vittime; Festa di preghiera per la Beata Vergine. Maria di Lourdes; Accordi d’amore: veglia di preghiera per i fidanzati a San Valentino; Preghiera per le vittime della tratta, la veglia a San Gabriele.

Festa di Don Bosco 2026: a Piedimonte Matese giorni di preghiera e incontro nel segno dei giovaniLa festa di San Giovanni Bosco a Piedimonte Matese; tre giorni di preghiara prima della solenne celebrazione del 31 gennaio. clarusonline.it

Cena, coccole e preghiera: ecco il San Valentino in parrocchia«E tu come festeggi san Valentino?». Se lo chiedono i giovani in questi giorni di attesa prima della festa degli innamorati, ma per accompagnarli nel migliore dei modi se lo chiedono anche le diocesi ... msn.com

Ieri abbiamo celebrato la Festa della Beata Vergine di Lourdes con la benedizione dei malati; a seguire flambeux per le vie del quartiere. Ringraziamo Don Nino Martino per aver presieduto la Celebrazione Eucaristica! - facebook.com facebook

Mi rivolgo a Te Beata Vergine Maria di Lourdes. Oggi nella Tua festa son qui ad invocarTi. Ti prego per tutti gli ammalati: dona a ciascuno la Tua premurosa consolazione, riempi i loro cuori di pace e di amore e permetti a tutti di rimanere sereni. Come già avv x.com