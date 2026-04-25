Predappio, 25 aprile 2026 - Blindata l'area dell'ex falegnameria L'Arte (un tempo faceva parte delle gallerie Caproni): è stato impossibile organizzare lì il convegno sulla "fine dell'antifascismo" voluto da Forza Nuova. Un primo presidio, con mezzi e uomini in divisa, si trova all'imbocco della salita di Predappio Alta, di fronte alle fabbriche Caproni. Il blocco della Questura.. All'ex Arte si arriva dopo vari tornanti: lo stabilimento sorge a 300 metri dalla strada principale ma è proprio in quel punto che la Questura (col supporto della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese) ha organizzato una sorta di blocco. Forza Nuova non si è vista, nonostante avesse tentato alla vigilia di spostare il convegno nell'area esterna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Predappio, Forza Nuova non si è vista: area blindata e blocco della polizia

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