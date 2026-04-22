Sabato si è svolto a Predappio Alta un convegno organizzato da Fahrenheit2022 in collaborazione con Forza Nuova, intitolato “La fine dell’antifascismo”. La manifestazione ha suscitato polemiche, con il Partito Democratico che ha definito l’evento come una “internazionale nera”. La discussione si è concentrata sulle affermazioni fatte durante il convegno e sul contesto storico e politico della località.

Predappio (Forlì), 22 aprile 2026 – Sabato il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza Nuova, ha scelto Predappio Alta per un convegno dal titolo ‘ La fine dell’antifascismo ’. Sottotitolo: “Massoneria, sionismo, 9 ottobre 2021, giustizia, mafia, Usa, Mercosur” (il 9 ottobre 2021 ci fu l’assalto alla Cgil a Roma, per il quale è stato condannato il segretario di Forza Nuova Roberto Fiore). Una provocazione-choc proprio il 25 aprile, festa che celebra la fine dell’occupazione nazi-fascista durante la Seconda guerra mondiale. La sede sarà un capannone delle vecchie fabbriche Caproni, quello dove anni fa era insediata l’ex falegnameria L’Arte, diventato di proprietà di Domenico Morosini (lo stesso di Villa Carpena).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forza Nuova, convegno nella bufera: “Il 25 aprile di Predappio è un altro”. Il Pd: “È una ‘internazionale nera’”

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