25 aprile bloccato il convegno di Forza Nuova a Predappio | Seri rischi per la salute pubblica

Nella mattinata del 25 aprile, le autorità hanno impedito lo svolgimento di un convegno organizzato da un movimento politico di destra nella cittadina di Predappio. Secondo quanto riferito dal prefetto e dalle forze dell’ordine, il blocco è stato deciso per motivi legati alla tutela della salute pubblica. L’evento, previsto in un’area pubblica, non è stato autorizzato e non si sono registrate presenze.

Il 25 aprile, giorno in cui tutta l'Italia festeggerà l'81esimo anniversario della Liberazione, a Predappio non si terrà il convegno organizzato da Forza Nuova. Lo ha deciso la prefettura di Forlì-Cesena, secondo cui l'area adibita alle attività del movimento di estrema destra verserebbe "in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità"., Il convegno "La fine dell'antifascismo", organizzato dal movimento di Roberto Fiore in una data di certo non casuale, doveva tenersi all'ex stabilimento "L'Arte". Proprio quella struttura è stata ritenuta dalla prefettura "priva di agibilità". Una conclusione a cui i...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - 25 aprile, bloccato il convegno di Forza Nuova a Predappio: "Seri rischi per la salute pubblica" Notizie correlate Forza Nuova, convegno nella bufera: “Il 25 aprile di Predappio è un altro”. Il Pd: “È una ‘internazionale nera’”Predappio (Forlì), 22 aprile 2026 – Sabato il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza Nuova, ha scelto Predappio Alta per un... 25 aprile, convegno con Roberto Fiore a Predappio: “La fine dell’antifascismo”Nel paese natale di Benito Mussolini un incontro organizzato da Fahrenheit 2022 con Forza Nuova. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Per noi è un tema essenziale. La nuova Forza Italia riparte dal fine vita. 25 aprile, la Prefettura vieta la manifestazione di Forza Nuova a Predappio: Area inagibileUn'ordinanza del sindaco vieta lo svolgimento dell'iniziativa contestata da più parti: la decisione dopo una riunione in Prefettura alla luce dell'assoluta inidoneità dell'area ... dire.it Forlì, prefettura vieta convegno Forza Nuova a Predappio il 25 aprileLa ragione dello stop è dovuta al fatto che l'area dove l'iniziativa doveva tenersi, versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva d ... tg24.sky.it