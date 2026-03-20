Fiorentina-Inter si gioca a Campo di Marte e, nello stesso giorno, si svolge un concerto di Achille Lauro nella stessa zona. Le autorità hanno predisposto un piano speciale per gestire la viabilità e limitare i disagi. La domenica presenta dunque un’ampia presenza di tifosi e spettatori, creando potenziali criticità nel traffico cittadino. La città si prepara a un giorno intenso di eventi nel quartiere.

Firenze, 20 marzo 2026 – Due eventi a Campo di Marte, un giorno a rischio caos. La sera di domenica 22 marzo la città di Firenze si prepara ad accogliere da un lato la partita della Fiorentina contro l'Inter allo stadio Franchi (alle 20:45), dall’altro, a pochi metri, il concerto di Achille Lauro al Mandela Forum (alle 21). Una domenica delicata dal punto di vista della viabilità, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti da e per Campo di Marte. Per questo motivo, su disposizione della Questura, è stato organizzato un piano speciale, con una serie di provvedimenti per favorire la circolazione. Divieti di sosta e di transito per la partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Inter e Achille Lauro, una domenica a rischio caos: il piano speciale per la viabilità

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