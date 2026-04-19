Le trattative tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare sono attualmente ferme, dopo che l'incontro svoltosi la settimana scorsa a Islamabad non ha portato a risultati concreti. Entrambe le parti continuano a mantenere posizioni di stallo, senza nuove proposte o accordi in vista. La situazione rimane tesa, mentre le discussioni si sono interrotte senza progressi significativi.

Il dialogo tra Teheran e Washington rimane fermo dopo il fallimento dell’incontro avvenuto lo scorso fine settimana a Islamabad. Il vice ministro degli Esteri iraniano, Khatibzadeh, ha confermato durante un forum diplomatico in Turchia che non esiste una nuova data per i negoziati, spiegando la necessità di definire prima un quadro d’intesa per evitare incontri inutili che potrebbero alimentare nuove tensioni. Stallo diplomatico e posizioni nucleari. Mentre la diplomazia cerca una base comune, le divergenze restano profonde. Pezeshkian ha ribadito con fermezza che gli Stati Uniti non hanno l’autorità per negare al proprio Paese l’accesso alle tecnologie nucleari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran e USA: stallo nucleare, il piano di Teheran per evitare il caos

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