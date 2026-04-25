Pratello R' Esiste la liberazione è anche questa | caos musica e una bandiera cubana sopra il palco | FOTO e VIDEO

Nella zona di Pratello R'Esiste, l’atmosfera è vibrante e rumorosa, con biciclette legate ai pali e file di giovani che aspettano di entrare nei locali per trovare qualcosa da bere. Sul palco, una bandiera cubana sventola mentre la musica riempie le strade, creando un’atmosfera di caos e festa. Fotografie e video catturano questa scena di vivacità e movimento, caratterizzata da un senso di libertà e aggregazione.