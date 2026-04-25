Pratello R' Esiste la liberazione è anche questa | caos musica e una bandiera cubana sopra il palco | FOTO e VIDEO
Nella zona di Pratello R'Esiste, l’atmosfera è vibrante e rumorosa, con biciclette legate ai pali e file di giovani che aspettano di entrare nei locali per trovare qualcosa da bere. Sul palco, una bandiera cubana sventola mentre la musica riempie le strade, creando un’atmosfera di caos e festa. Fotografie e video catturano questa scena di vivacità e movimento, caratterizzata da un senso di libertà e aggregazione.
Bici legate su ogni palo, lunghe file nei bar dei dintorni di ragazzi che cercano qualcosa da bere prima di entrare. Alle varie entrate, chi arriva con una bottiglia la versa in un bicchiere di plastica offerto dai volontari. E poi c'è lui, lo Spider-Man che ogni anno gira per la zona a fare.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pratello R'esiste: il 25 aprile 2026 in via del Pratello
Leggi anche: Celebrata la festa della Liberazione a Pescara e Montesilvano: "Una festa di tutti, sotto l’unica bandiera dell’identità nazionale" [FOTO-VIDEO]
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Il programma completo di Pratello R’Esiste 2026; Pratello R’Esiste, sabato 25 aprile; 25 aprile, la festa al Pratello parte stasera. Le regole per il programma di domani; Il 25 aprile di Bologna, giro di vite sulla festa al Pratello e corteo anti-Lepore. A Monte Sole anche De Palma (Fiom).
25 aprile, la festa al Pratello parte stasera. Le regole per il programma di domaniSi parte con un doppio concerto in piazza San Rocco. L’ordinanza del sindaco coinvolge anche piazza San Francesco ... bologna.repubblica.it
Da Salaborsa al Pratello incontri, feste e musica: il 25 aprile è già cominciatoAl Modernissimo Giovanni Lindo Ferretti. A Monte Sole gli interventi della sindaca Valentina Cuppi, di Concita De Gregorio e di Luciana Castellina ... bologna.repubblica.it
ate t dµ - street art. . Bologna Bridge Band - Via del Pratello (Bologna / taa) 11/4/2026 - facebook.com facebook
25 aprile, la festa al Pratello parte stasera. Le regole per il programma di domani x.com