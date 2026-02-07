Una statua di Donald Trump, alta circa quattro metri e mezzo, si trova ancora in fonderia. È ricoperta di foglia d’oro e dovrebbe essere posizionata al club di golf dell’ex presidente a Doral, in Florida. Tuttavia, i crypto-investitori che l’avevano finanziata non hanno ancora versato i soldi. La statua resta ferma, in attesa di essere completata.

C’è una statua monumentale di Donald Trump, alta quattro metri e mezzo e ricoperta interamente di foglia d’oro, che dovrebbe troneggiare al club di golf dell’ex presidente a Doral, in Florida. Dovrebbe, appunto. Perché al momento Don Colossus, questo il nome che i committenti hanno dato all’opera, è ancora ferma nella fonderia dell’Ohio dove è stata realizzata. E non si muoverà di lì finché lo scultore Alan Cottrill non vedrà saldati oltre 90mila dollari che rivendica come compenso per il lavoro svolto e i diritti d’autore. La vicenda ha tutti gli ingredienti di una commedia contemporanea: un presidente controverso, investitori in criptovalute, una statua colossale e una disputa economica che trasforma un’opera d’arte in ostaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La statua di Trump alta 4 metri è ferma in fonderia: i crypto-investitori non l’hanno ancora pagata

Approfondimenti su Trump Statua

Ultime notizie su Trump Statua

Argomenti discussi: Una statua d'oro di Trump, alta 4 metri e mai pagata, è diventata il ritratto della volatilità delle criptovalute; Trump d'oro: statua alta 5 metri bloccata in Ohio per mancato pagamento; Don Colossus, una statua d'oro del presidente Trump è in attesa di una collocazione; Usa, Trump vuole mettere una statua di Cristoforo Colombo fuori dalla Casa Bianca.

